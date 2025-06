Sommerwetter in Norddeutschland

Kiel/Hamburg (dpa) –

Zum Wochenstart zeigt sich das Wetter in Schleswig-Holstein und Hamburg von seiner sommerlichen Seite. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird es heiter und niederschlagsfrei bei Temperaturen zwischen 23 Grad an der dänischen Grenze und 26 Grad an der Elbe. Nur im direkten Seewindbereich wird es etwas kühler mit Temperaturen um die 21 Grad. Der Wind bleibt meist schwach, in der Nacht ist es überwiegend sternenklar. Die Temperaturtiefstwerte liegen um 15 Grad an der See, sonst bei 10 bis 13 Grad.

Auch am Dienstag ist es meist sonnig. Nach DWD-Angaben steigen die Temperaturen auf maximal 29 bis 33 Grad, die höchsten Werte gibt es in den südlichen Landesteilen und in Hamburg. Nur bei Seewind gibt es kühlere 24 Grad. Es weht ein schwacher Wind.