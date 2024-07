Sommerwetter im Norden – bis zu 30 Grad erwartet

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat Sommerwetter für den Norden vorhergesagt. Am Dienstagmorgen sei noch mit Wolken und gelegentlichem Regen zu rechnen, ehe im weiteren Tagesverlauf Temperaturen von 24 Grad in Kiel und bis zu 30 Grad in Hamburg zu erwarten seien, teilte der DWD mit. In der Nacht zu Mittwoch kühle es auf 18 bis 21 Grad ab, außerdem sei an der Nordseeküste mit kräftigen Schauern und Gewittern zu rechnen.

Am Mittwoch sind laut DWD im Norden Schauer und kräftige Gewitter zu erwarten. Die Temperaturen erreichen den Angaben zufolge 20 Grad an der Nordsee sowie 27 Grad im Südosten Hamburgs und Schleswig-Holsteins.