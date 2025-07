Sommerliches Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein zeigt sich heute überwiegend heiter und trocken. Nachmittags liegen die Temperaturen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bei teils sommerlich warmen 22 bis 25 Grad, auf den Inseln um 20 Grad. Dazu weht ein schwacher, an der See überwiegend mäßiger, Nordwest- bis Nordwind.

In der Nacht zu Samstag nimmt die Bewölkung von Osten her zu, stellenweise kann es etwas regnen. Die Temperaturen fallen in der Nacht auf den Inseln auf 17 Grad, sonst auf 15 Grad. Am Samstag ziehen laut DWD dichte Wolken mit Regen von Osten her über die Region. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Vortag leicht auf 21 bis 23 Grad an. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Ostsee auch frischer, von Nord auf Nordost drehender Wind.

Am Sonntag ist es laut Vorhersage wechselnd bewölkt mit Schauern, dazu kommen einzelne Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei etwa 22 Grad, auf den Inseln um 20 Grad.