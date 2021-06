Sommerliches Wetter im Norden

Eine Hafenfähre ist bei blauem Himmel und Sonnenschein vor der Elbphilharmonie unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Archivbild

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – Die Menschen im Norden erwartet am Mittwoch sommerliches Wetter mit viel Sonnenschein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, liegen die Höchstwerte bei circa 25 Grad. Lediglich an der Küste kann es bei Seewind kühler werden mit Temperaturen um die 20 Grad. In der Nacht kühlt es bei einem gering bewölkten Himmel ab. Die Temperaturen erreichen dann um die 10 Grad.

Der Donnerstag bringt erneut trockenes Wetter und viel Sonnenschein. Die Menschen können dann mit Temperaturen um die 25 Grad rechnen.

