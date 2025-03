Sommerflugplan ab Hamburg – Zagreb, Kutaissi und Sibiu neu

Hamburg (dpa/lno) –

Fluggäste in Hamburg können künftig drei neue Reiseziele direkt anfliegen. Vom Frühjahr beziehungsweise Sommer an stehen die rumänische Stadt Sibiu, die georgische Stadt Kutaissi und die kroatische Hauptstadt Zagreb auf dem Flugplan, wie der Flughafen mitteilte.

Nach Rumänien geht es mit der ungarischen Fluggesellschaft Wizz Air vom 1. August an. Dreimal pro Woche will die Airline dann nach Sibiu abheben. Die Stadt, die auch als Hermannstadt bekannt ist, wird damit erstmals von Hamburg aus angeflogen. Nach Kutaissi startet Wizz Air bereits am 15. April. Die am 1. Juli am Hamburg Airport neu startende Croatia Airlines will künftig dreimal wöchentlich in Richtung Zagreb abheben. Zagreb gilt als aufstrebende Metropole in Südosteuropa.

Sommerflugplan gilt von Ende März an

Mit dem Sommerflugplan, der vom 30. März an gilt, werden am Hamburger Flughafen rund 120 direkte Reiseziele in etwa 40 Ländern angeboten. In Hamburg-Fuhlsbüttel starten und landen Flieger von etwa 55 Fluggesellschaften. Einige Fluggesellschaften bauen den Angaben zufolge ihr Angebot für die kommenden Monate aus. So fliegt beispielsweise Easyjet dann täglich nach Mailand und Rom.

Mallorca bleibt Hauptflugziel

Ganz oben auf der Liste der beliebtesten Reiseziele bleiben dem Flughafen zufolge Mallorca und Antalya – mit rund 70 wöchentlichen Flügen nach Mallorca und etwa 40 nach Antalya. «Doch auch Griechenland und Albanien werden verstärkt bedient.» Insgesamt fliegen ca. 55 Fluggesellschaften im ganzen Jahr rund 120 Direktziele ab Hamburg an.

Sprecherin: Streichungen von Airlines kaum spürbar

Im Herbst 2024 hatten Ryanair, Eurowings und Condor angekündigt, ihre Angebote von und nach Hamburg wegen hoher Standortkosten am Hamburger Flughafen einschränken zu wollen. Das sei seitdem und auch im Sommerflugplan umgesetzt worden, sagte eine Flughafen-Sprecherin. Allerdings habe das für die Fluggäste nur geringe Auswirkungen, da es nur einen kleinen Teil des Flugangebotes betreffe. Meist würden die Ziele auch von anderen Airlines angeflogen.