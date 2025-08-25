Sommerdom zählt über 1,3 Millionen Gäste

Hamburg (dpa) –

Mit einem großen Finale ist der Hamburger Sommerdom zu Ende gegangen: Besonderer Hingucker war die Abschlussshow am Riesenrad, bei der farbige Rauchfontänen in den Himmel stiegen, wie die Veranstalter mitteilten. Nach Angaben der Organisatoren besuchten mehr als 1,3 Millionen Gäste in den letzten vier Wochen das Volksfest auf dem Heiligengeistfeld.

Positive Bilanz der Schausteller

Trotz durchwachsenen Wetters zu Beginn zeigten sich die Verbände zufrieden. «In der zweiten Hälfte kam echtes Sommerfeeling auf», sagt Sascha Belli, Vorsitzender des Schaustellerverbands. Rund 250 Schausteller hatten ihre Buden und Fahrgeschäfte aufgebaut.

Zu den Höhepunkten zählten zwei Fahrgeschäft-Premieren, besondere Events wie die Dom-Sommerspiele sowie die traditionellen Freitagsfeuerwerke. Für die Fans des Rummels ist die nächste Gelegenheit zum Besuch nicht weit entfernt: Der Winterdom öffnet vom 7. November bis 7. Dezember.