Sommer im Süden und wärmerer Regen im Norden

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Während im Süden noch einmal die kurzen Hosen ein Gastspiel haben dürfen, sollten die Menschen im Norden die Windstopper- und Regenjacken nicht zu weit weg legen. So wird es zum Wochenstart zwar in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern vergleichsweise warm, das Wetter bleibt dabei aber sehr wechselhaft, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Für den Sonntag werden zunächst zwischen 15 und 17 Grad Celsius im Norden erwartet. «Montag wird dann der wärmste Tag. Da kann es tatsächlich auch im Binnenland bis knapp an die 20 Grad Celsius herangehen. Je südlicher, desto wärmer», sagte der Meteorologe weiter.

Der Anfang des Montags sei dabei im Norden noch recht freundlich. «Dann ziehen aber von der Nordsee her Wolken heran und es fängt relativ rasch an, zu regnen». Dabei wird es zunächst vor allem in Schleswig-Holstein nass. Die Schauer breiten sich im Laufe des Nachmittags südostwärts aus. Der DWD rechnet dabei mit einem wechselhaften und unbeständigen Schauerwetter, das auch Blitz und Donner im Gepäck hat. «Und das Ganze auf relativ mildem Temperaturniveau.»

Die angenehme Wärme bleibt dem Norden allerdings nicht lang erhalten. Schon in der Nacht zum Dienstag kühlt sich die Luft wieder ab. «Das ist nur ein kurzes Wärmeintermezzo.»

Für den Süden und Mitteldeutschland hat der DWD für Sonntag und Montag Temperaturen von bis zu 26 Grad Celsius angesagt. Sommerliche Werte im Oktober kommen immer wieder vor. Die Monatsrekorde für Deutschland liegen dem DWD zufolge bei mehr als 30 Grad.