Solidaritäts-Demo für Istanbuler Bürgermeister in Hannover

In Hannover wurde für die Freilassung von Istanbuls Oberbürgermeister Ekrem Imamoglu demonstriert. (Archivbild) Oliver Berg/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Rund 450 Menschen haben in Hannover gegen die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu demonstriert. Die Versammlung habe am Samstagmittag stattgefunden, sagte eine Polizeisprecherin. Sie sei störungsfrei verlaufen.

Wie die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» berichtet, hatten einige Demonstranten Türkei-Fahnen dabei und forderten den Rücktritt des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Demnach sprachen unter anderem Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic sowie Hannovers früherer Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg bei der Kundgebung.

Schon zuvor hatte sich Hannovers aktueller Oberbürgermeister Belit Onay schockiert über die Festnahme Imamoglus gezeigt. Der gesamte Vorgang sei ein herber Rückschlag für den Rechtsstaat und die Demokratie in der Türkei, sagte der Grünen-Politiker der «HAZ».

Gegen Imamoglu wurde inzwischen in der Türkei Untersuchungshaft verhängt. In zwei getrennten Verfahren in Zusammenhang mit Korruptions- und Terrorermittlungen wird gegen 106 Menschen ermittelt, wie die Nachrichtenagentur Anadolu schreibt. Imamoglu weist alle Vorwürfe zurück. Oppositionelle wie auch Beobachter werfen der türkischen Regierung vor, mit ihrem Vorgehen gegen den Bürgermeister einen politischen Konkurrenten von Erdogan ausschalten zu wollen.