Soldat warnt Nachbarn vor Brand: Lob von Feuerwehr

Bremen (dpa/lni) –

Ein Soldat hat sich bei einem Brand in einem Haus in Bremen vorbildhaft um seine Nachbarn gekümmert. Als das Feuer am Dienstagnachmittag im Keller des viergeschossigen Gebäudes ausgebrochen sei, sei er durch das Haus gelaufen und habe die anderen Bewohner gewarnt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend. Zudem kümmerte er sich um einen bewegungseingeschränkten Mann und brachte sich damit selbst in Gefahr: Der Soldat betreute diesen Nachbarn demnach bis zum Eintreffen der Feuerwehr auf einem Balkon.

Als die ersten Einsatzkräfte ankamen, schlugen Flammen aus den geborstenen Kellerfenstern, wie der Feuerwehrsprecher weiter mitteilte. Den beiden Männern, die sich noch auf dem Balkon im ersten Obergeschoss befunden hätten, sei der Fluchtweg über den Treppenraum durch Flammen und Brandrauch versperrt gewesen. «Auch bei der dann folgenden Rettung über eine Drehleiter unterstützte der Soldat die Einsatzkräfte tatkräftig und selbstlos», hieß es weiter. Die Feuerwehr lobte ihn ausdrücklich.

Beide Männer wurden schließlich gerettet. Sie wurden ebenso wie die neun Nachbarn, die das Gebäude rechtzeitig verlassen hatten, vom Rettungsdienst versorgt. Ins Krankenhaus musste den Angaben zufolge niemand gebracht werden. Die Feuerwehr rettete noch zwei Katzen aus dem Haus.

Das Gebäude wurde durch Flammen, Hitze und Brandrauch so in Mitleidenschaft gezogen, dass die Wohnungen und die Arztpraxis im Erdgeschoss bis auf Weiteres nicht genutzt werden können. Zur Schadenshöhe wurden keine Angaben gemacht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Laut Feuerwehr brannte im Keller Inventar.