Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Ein Mann hat in Hamburg-Lokstedt versucht, seine Mutter mit einem Messer zu töten. Am späten Dienstagabend soll es zu dem Vorfall gekommen sein, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. Das Motiv war zunächst unklar. Angaben über die Schwere der Verletzungen sowie Alter der Beteiligten gab es zunächst nicht. Die Mordkommission ermittelt. Das «Hamburger Abendblatt» hatte zuvor berichtet.

© dpa-infocom, dpa:210901-99-46909/2

