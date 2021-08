Sohn tritt seine Mutter: 56-Jährige stirbt

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Göttingen (dpa/lni) – Ein angetrunkener 35-Jähriger soll seine Mutter in Dassel im Landkreis Northeim getreten und so sehr verletzt haben, dass sie im Krankenhaus starb. Zwischen den beiden sei es zum Streit gekommen, dann habe der Mann die 56-Jährige getreten, so dass sie rücklings über einen Zaun gefallen sei, teilte die Staatsanwaltschaft Göttingen am Mittwoch mit. Zuvor hätten die beiden am Montagabend zusammen mit anderen Alkohol getrunken.

Als die Polizei eintraf, nahm die Frau die Beamten in Empfang, wenig später sackte sie zusammen und musste wiederbelebt werden. Sie starb in der Nacht in einer Klinik. Gegen den Mann wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt.

Unklar blieb zunächst, woran die 56-Jährige starb, nachdem sie beim Eintreffen der Polizei zunächst keine offenkundigen schweren Verletzungen hatte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft habe das Amtsgericht Göttingen daher die Obduktion der Frau angeordnet. Noch am Mittwoch sollte die Leiche den Angaben zufolge obduziert werden.

Dem 35-Jährigen wurden nach der Tat zwei Blutproben entnommen, diese würden derzeit ausgewertet. Außerdem wurde er rechtsmedizinisch untersucht. Einen Haftbefehlsantrag stellte die Ermittlungsbehörde nicht.

