Sohn schlägt auf eigene Mutter ein

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Mann soll seine eigene Mutter in ihrem Wohnhaus in Hamburg-Niendorf so stark mit Fäusten und Füßen attackiert haben, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Das sei nicht der erste Angriff des Mannes auf seine Mutter gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der Verdächtige habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und sei festgenommen worden. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

Die Mutter wollte sich mit Pfefferspray wehren, sie erlitt Kopfverletzungen. Lebensgefahr besteht bei ihr aber nicht.

Nach Angaben der Polizei hatte der Sohn bei der Auseinandersetzung ein Messer in der Hand, habe damit aber nicht zugestochen. «Der Sohn wird jetzt dem Amtsarzt vorgestellt.» Er solle erneut in der Psychiatrie untergebracht werden.