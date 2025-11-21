Sohn bricht bei seinen Eltern ein und verletzt sie schwer

Geesthacht (dpa/lno) –

In einem Mehrfamilienhaus in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein 32-Jähriger in die Wohnung seiner Eltern eingebrochen und hat diese schwer verletzt.

Der Mann brach am Donnerstagabend zusammen mit einer 30-jährigen Begleiterin die Wohnungstür auf, woraufhin es zum Streit zwischen ihm und seinen Eltern kam, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurden die 59-jährige Mutter und der 62-jährige Vater schwer verletzt. Über die Hintergründe des Streits wurde zunächst nichts bekannt.

Die Mutter musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sohn konnte flüchten, wurde jedoch später von der Polizei festgenommen. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.