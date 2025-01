Sohn bedroht Mutter mit Messer – SEK stürmt Wohnung

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 41 Jahre alter Mann hat am Morgen seine 63 Jahre alte Mutter mit einem Messer bedroht. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei stürmte daraufhin die Wohnung in Hamburg-Barmbek und nahm den Sohn in Gewahrsam, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Dabei wurde der 41-Jährige leicht verletzt. Es soll nun einem Amtsarzt vorgestellt werden, um zu klären, ob eventuell psychische Probleme vorliegen. Seine Mutter konnte sich ins Treppenhaus flüchten. Sie stehe unter Schock, sei jedoch nicht verletzt, teilte die Polizei mit.