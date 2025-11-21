Sofie Donges wird Direktorin im NDR Landesfunkhaus Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Sofie Donges wird neue Direktorin des NDR Landesfunkhauses Hamburg. Das teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mit. Die 44-Jährige folgt im Dezember auf Hendrik Lünenborg, der seit September 2025 Intendant des Norddeutschen Rundfunks ist.

Donges ist gebürtige Berlinerin und aktuell ARD-Korrespondentin in Stockholm. Davor war sie stellvertretende Programmchefin und Leitung Aktuelles bei N-JOY. Sie hat ein Volontariat beim NDR absolviert, arbeitete als Redakteurin und Reporterin beim Hessischen Rundfunk und studierte in Hagen Politik und Organisation.

Britta von der Heide wird stellvertretende Chefredakteurin und neue Programmchefin des Programmbereichs Information und Stellvertreterin von Adrian Feuerbacher. Feuerbacher ist zukünftig alleiniger NDR Chefredakteur und Leiter des Programmbereichs Information. Derzeit leitet er den Programmbereich gemeinsam mit Chefredakteur Andreas Cichowicz, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Von der Heide leitet zurzeit die Abteilung Recherche des Programmbereichs Information, zu der die Teams der Investigation, der Panorama-Sendungen im Ersten und im NDR Fernsehen und der Verifikation gehören.

Intendant Lünenborg sagte: «Ich freue mich sehr über die Zustimmung des Verwaltungsrates, mit Sofie Donges und Britta von der Heide zwei erfahrene Kolleginnen in sehr relevante Führungspositionen beim NDR zu holen. Beide stehen für Innovation, moderne Führung und guten, unabhängigen Journalismus. Damit stärken sie nicht nur unser Programmangebot auf allen Ausspielwegen, sondern stehen auch für den Kern unseres Auftrags.»