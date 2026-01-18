So viele Schüler bekommen im Sommer ein Tablet

Die Arbeit mit Tablets soll an Niedersachsens Schulen zur Normalität werden – zumindest für ältere Schüler. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Seit Jahren wabert die Idee durch Niedersachsen – jetzt wird die Umsetzung konkret: Vom kommenden Schuljahr an sollen die Schülerinnen und Schüler leihweise mit kostenlosen Tablets ausgestattet werden. Die rot-grüne Landesregierung gab dazu neue Details bekannt.

Wer bekommt im Sommer ein Tablet?

Zuerst sollen die Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse mit den digitalen Geräten ausgestattet werden. Diese nehmen ihr Tablet im Jahr 2027 dann mit in die achte Klasse und die nachfolgenden Siebtklässlerinnen und Siebtklässler erhalten ihrerseits Tablets. Bis 2029/30 sollen mit dieser schrittweisen Einführung alle Jahrgänge von der siebten bis zur zehnten Klasse über Tablets verfügen. Einzelne Schulen können allerdings auch erst später einsteigen.

Eine Anschaffung von Tablets für jüngere Kinder plant die Landesregierung nicht. In diesem Punkt unterscheidet sich das Vorhaben vom einstigen SPD-Wahlversprechen, das Tablets für alle Jahrgänge vorgesehen hatte.

Mit wie vielen Tablets rechnet das Land zum Start?

Im Sommer werden nach Angaben des Kultusministeriums rund 76.000 Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen die siebte Klasse besuchen. Die erwartete Abnahmemenge schätzt das Land mit 169.440 Geräten zum Schuljahr 2026/27 allerdings deutlich höher ein, wie das Ministerium auf eine Anfrage der CDU im Landtag mitteilte.

Das liegt daran, dass auch rund 83.000 Tablets für die Lehrkräfte sowie Ersatzgeräte angeschafft werden sollen. Bei der tatsächlichen Abnahme werde im Rahmen der Ausschreibung aber Flexibilität bestehen, hieß es.

Welche Geräte stehen zur Auswahl?

Den Schulen sollen vier unterschiedliche Modelle zur Auswahl gestellt werden – davon sind zwei Tablets und zwei Notebooks:

Apple iPad 11. Generation

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Lenovo 100e Chromebook Gen4

bei besonderem Bedarf: Lenovo ThinkPad E14 Gen7 mit Windows 11 Pro

Bekommen die Schülerinnen und Schüler auch Zubehör?

Ja, das ist zumindest bei den Tablet-Varianten von Apple und Samsung geplant. Diese sollen als Bundle mit Displayschutzfolie, Hülle mit Tastatur, Smart-Pencil und Netzteil zur Verfügung gestellt werden. Die Notebooks sollen lediglich mit dem Netzteil angeschafft werden.

Wie kommen die Geräte zu den Schülern?

Nach der Bestellung über den Dienstleister IT.Niedersachsen sollen die Tablets und Notebooks direkt an die Schulen ausgeliefert werden. Die Rahmenbedingungen für das Leihverfahren zur Ausgabe an die Schülerinnen und Schüler befinden sich noch in der Vorbereitung.

Was kostet das Projekt?

Die Landesregierung schätzt die Kosten für die Anschaffung der Tablets und die Administration bis zum Schuljahr 2030/31 auf bis zu 800 Millionen Euro.