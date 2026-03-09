So viel teurer wird der Eintritt in Freizeitparks im Land

Hodenhagen/Soltau (dpa/lni) –

Freizeitparks in Niedersachsen ziehen viele Besucher an. Schulklassen nutzen die Angebote für Ausflüge, Familien verbinden sogar mehrere Stationen für Kurzurlaube. Was sich in dieser Saison ändert und wie teuer es wird:

Heide Park hält Preise stabil

Analog zum vergangenen Jahr gibt es das Online-Tagesticket im Heide Park Resort in Soltau ab 37 Euro. Kinder unter 90 Zentimetern Körpergröße haben freien Eintritt. Für Gruppen, Schulklassen und Jahreskarten gibt es gesonderte Preise und Angebote.

Am 28. März öffnet der Freizeitpark mit mehr als 30 Attraktionen und Shows sowie «Abenteuerhotel» und «Holiday Camp» wieder seine Tore. Eine Woche zuvor wird der «Vorfreude-Sonntag» veranstaltet, um großen und kleinen Fans die Wartezeit zu verkürzen. Die Loopingachterbahn «Big Loop» erhält neue Züge im Retro-Look der 80er Jahre.

Neues Airbus-Restaurant im Serengeti-Park

Im Serengeti-Park in Hodenhagen wurden die Preise jeweils um vier Prozent erhöht, so kostet etwa ein Tageseintritt nun zwei Euro mehr. Die Gründe seien vielschichtig: die Erhöhung des Mindestlohnes sowie steigende Rohstoff- und Energiepreise, heißt es aus dem Park.

Die Saison startet zum Beginn der Osterferien am 21. März. Tagestickets kosten für Erwachsene 49,50 Euro, für Kinder (7-12 Jahre) 39,50 Euro und für Kleinkinder 34,50 Euro. Für Kinder unter zwei Jahren ist der Eintritt kostenfrei. Die Nachmittagstickets sind günstiger.

Ein gigantischer Brontosaurus soll Kinderherzen höher schlagen lassen. Der animierte Dino ist mit einer Länge von 26 Metern und einer Höhe von fast 12 Metern nach Angaben des Parks der größte bewegliche Brontosaurus in Deutschland. Und die im September geborenen Drillinge bei den Sibirischen Tigern werden im Frühjahr für Gäste in der Außenanlage zu sehen sein.

Das gigantische «Leo’s Cockpit Restaurant» in einem ausgemusterten Airbus A310 der Bundeswehr soll im Spätsommer eröffnet werden. Dann gibt es rund 200 Plätze, davon etwa 150 im Inneren des früheren Truppentransporters «Kurt Schumacher».

Freilichtmuseum am Kiekeberg

Der Eintrittspreis ins ganzjährig geöffneten Freilichtmuseum am Kiekeberg in Rosengarten (Landkreis Harburg) kostet mit zwölf Euro einen mehr als 2025. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt.

Bei den historischen Nutztierrassen Bunte Bentheimer Schweine und Bentheimer Landschafe werden in Kürze Jungtiere erwartet.

Ab dem Sommer wird die Dauerausstellung «Spielwelten» auf 650 Quadratmetern mit neuen Exponaten, Kinderzimmern und Mitmachstationen erneuert. Außerdem soll eine historische Hofmühle von 1881 hinzukommen. Die einstige Wassermühle wurde 1999 vom Museum abgebaut, restauriert und eingelagert. Sie wird im Frühjahr 2027 eröffnet.

Wildpark Schwarze Berge

Im Wildpark Schwarze Berge in der Nähe in Rosengarten müssen Gäste nicht tiefer in die Tasche greifen. Ein Tagesticket kostet 14 Euro, für Erwachsene ab 15 Jahren zwei Euro mehr. Der Park ist 365 Tage im Jahr geöffnet. Die Dinowelt mit mehr als 120 lebensgroßen Exponaten bleibt als feste Dauerausstellung bestehen.

Barfußpark in Egestorf

Um Schuhe und Strümpfe in der Natur auszuziehen, muss es erst etwas wärmer werden. So erwacht der Barfußpark in Egestorf (Landkreis Harburg) am 25. April aus dem Winterschlaf. Für Schulklassen und Familien wurden die Eintrittskarten 50 Cent teurer, Schülerinnen und Schüler zahlen dann 6,50 Euro. Die Preise der Familientickets wurden um zwei Euro erhöht.

Baumwipfelpfad Heide Himmel

Beim Baumwipfelpfad Heide Himmel in Hanstedt (Landkreis Harburg) gibt es bei den Eintrittspreisen keine Veränderungen. Bei dem 700 Meter langen Waldlehrpfad, nach Angaben der Betreiber der höchste Baumwipfelpfad in Norddeutschland, zahlen Kinder bis 14 acht Euro, Erwachsene 11 Euro.

Wildpark Lüneburger Heide

Der Wildpark Lüneburger Heide erhöht die Preise jeweils um einen Euro. Kinder und Jugendliche (3-14 Jahre) zahlen 15 Euro, für Ältere werden 17 Euro fällig. Für Hunde kostet der Eintritt einen Euro.

Ab April wird es ein neues Klassenzimmer im Wildpark geben. Wetterunabhängig werden darin vor allem Kindergärten, Schulklassen und Kindergeburtsgruppen Naturerlebnisprogramme geboten. Für die Kleinen soll es ein Raum zum Basteln, Forschen und Staunen sein – ein Ort, an dem Wissen wächst, lebendig und mit allen Sinnen. 1.200 Tiere aus 140 Arten haben im Wildpark ihr Zuhause.

Vogelpark Walsrode

Ab dem 14. März öffnet der Weltvogelpark Walsrode im Landkreis Heidekreis wieder sieben Tage die Woche. Die Eintrittspreise für Erwachsene wurden um drei Euro auf 32,90 Euro erhöht, für Kinder um einen Euro auf 24,90 Euro (3-12 Jahre). Bei Onlinebuchungen gibt es Preisvorteile von bis zu 30 Prozent im Vergleich zum Kauf an der Eintrittskasse.

Eine zentrale Änderung sind verlängerte tägliche Öffnungszeiten, die um eine halbe Stunden vorverlegt werden. Der Park öffnet künftig um 09.30 Uhr und bleibt im Sommer bis 19.30 Uhr geöffnet.

Der Weltvogelpark startet mit zwei Zukunftsprojekten in die Saison: der Eröffnung des neuen Themenbereichs «Heideparadies» am 21. März und der Fertigstellung der neuen Harpyienanlage im Laufe des Frühlings. Besucher können über einen Livestream das Leben einer der nach Parkangaben beeindruckendsten Greifvogelarten der Welt sehen.