So geht es dem kranken Buckelwal

Wismar (dpa) –

Der seit mehr als einer Woche in der Ostsee vor Wismar festsitzende und kranke Buckelwal lebt. Die Lage ist unverändert, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Vormittag auf Nachfrage sagte.

Am Dienstag hatten Expertinnen und Experten gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) aktuelle Erkenntnisse zum Zustand des Wals präsentiert. Das Tier soll weder lebendig geborgen werden, noch werde es sich selbst freischwimmen können. Dazu sei der Wasserpegel zu niedrig und die Kraft des Wals zu wenig, erklärte der Direktor des Deutschen Meeresmuseums, Burkard Baschek.

Laut Stephanie Groß vom Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung gehe es dem zwölf Tonnen schweren Meeressäuger schlecht. Er habe zuletzt auf Annäherung per Boot praktisch nicht mehr reagiert, sagte Groß am Dienstag. Zuvor habe der Wal noch die Schwanzflosse bewegt oder den Kopf angehoben. Backhaus sagte, der Patient sei «schwerstkrank».