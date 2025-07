Smartwatch setzt Notruf nach Sturz ab – Mann verletzt

Lehrte (dpa/lni) –

Eine Smartwatch hat am Sonntag in Lehrte (Region Hannover) die Feuerwehr alarmiert, nachdem der Besitzer der Uhr gestürzt ist. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den bedingt ansprechbaren Mann in seiner Wohnung, wie die Feuerwehr mitteilte. Rettungskräfte brachten den 56-Jährigen laut einem Sprecher der Polizei in ein Krankenhaus.

Die Smartwatch hat der Feuerwehr zufolge am Sonntagnachmittag eine Sturzmeldung und den Notfallort übermittelt. Die Einsatzkräfte gelangen demnach mit einer Drehleiter über den Balkon in die Dachgeschosswohnung. Mit einer Trage wurde der Mann über die Drehleiter dem Rettungsdienst übergeben, hieß es weiter. Wie stark der 56-Jährige beim Sturz verletzt wurde, sei nicht bekannt.

Moderne Smartwatches haben neben einer Notruffunktion auch eine Sturzerkennung, die automatisch einen Notruf auslöst. In der Vergangenheit kam es laut Mitteilung der Feuerwehr durch herunterfallende Handys oder Smartwatches auch zu Fehleinsätzen, da die Besitzer den Notruf nicht zurückgenommen hatten.