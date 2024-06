Slowakischer EM-Spieler Benes wechselt vom HSV zu Union

Berlin (dpa) –

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat wie erwartet den slowakischen Nationalspieler Laszlo Benes verpflichtet. Der 26 Jahre Mittelfeldspieler wechselt vom Zweitligisten Hamburger SV in die Hauptstadt. Über die Vertragslaufzeit machten die Berliner in ihrer Mitteilung am Freitag wie üblich keine Angaben.

«Mit Laszlo gewinnen wir einen vielseitig einsetzbaren Mittelfeldspieler, der unter anderem mit seinen Standards immer wieder Chancen kreieren kann», sagte Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt. Benes ist mit dem Nationalteam derzeit bei der Europameisterschaft im Einsatz; am Sonntag (18.00 Uhr) sind die Slowaken im Achtelfinale gegen England gefordert.

Nach Angaben des HSV, für den Benes zwei Jahre spielte, macht der Slowake für seinen Wechsel von einer Ausstiegsklausel Gebrauch. Ursprünglich lief sein Vertrag bei den Hamburgern noch bis 30. Juni 2026. «Dem HSV generiert dies eine festgeschriebene Ablösezahlung», hieß es in einer HSV-Mitteilung. Zuletzt hatte die «Bild» bereits über den bevorstehenden Wechsel berichtet.