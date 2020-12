Slomka vor Nordduell: «Relativ sicher, dass HSV aufsteigt»

Der frühere HSV- und Hannover-Trainer Mirko Slomka steht vor einem Spiel im Stadion. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Der frühere HSV- und Hannover-Trainer Mirko Slomka traut den Hamburgern den Aufstieg in der 2. Fußball-Bundesliga deutlich eher zu als seinem Heimatverein 96. «Ich bin relativ sicher, dass der HSV aufsteigt», sagte der 53-Jährige vor dem heutigen Nordduell der beiden Teams (Samstag, 13.00 Uhr/Sky) in dem Podcast zur Bundesligashow von NDR2. «Ich glaube, dass Daniel Thioune mit der Mannschaft eine gute Mischung gefunden hat. Ich habe das Gefühl, dass er selbst vom Typ her auch gut passt. Er ist jemand, der sehr unaufgeregt seine Entscheidungen trifft.»

Im Hamburger SV und Hannover 96 treffen an diesem Samstag zwei große Aufstiegsfavoriten der 2. Bundesliga aufeinander. Der HSV fiel zuletzt vom ersten Platz zurück, ist aber weiter oben mit dabei. Die «Roten» sind nach vier Spielen ohne Sieg sogar nur noch Tabellen-14.

«Zehn Punkte aus neun Spielen ist für Hannover 96 bei den Ansprüchen nicht ideal», sagte Slomka. «Und dennoch glaube ich: Wenn man im Umfeld ruhig bleibt, kann Hannover 96 noch den Weg Richtung oberes Drittel schaffen. Der Aufstieg ist aber schon weit entfernt.»

Slomka war bei den Niedersachsen bereits Jugend-, Co- und Cheftrainer und wurde im November 2019 nur wenige Monate nach seiner Rückkehr wieder freigestellt. «Das Geschäft ist unberechenbar. Und Herr Kind ist mitunter auch unberechenbar», sagte er über den Mehrheitsgesellschafter des Clubs. «Aber für uns Trainer gilt: Zum Schmollen bleibt keine Zeit. Man muss daran arbeiten, dass es besser wird.» Von Februar bis September 2014 trainierte Slomka auch den HSV.

