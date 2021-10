Slackliner zeigen ihr Können am Piesberg in Osnabrück

Osnabrück (dpa) – In 80 Meter Höhe über dem Steinbruch am Osnabrücker Piesberg wollen ein Dutzend gut gesicherte Slackline-Läufer und -Läuferinnen am Samstag und Sonntag ihr Können zeigen. 350 Meter lang ist nach Angaben der Stadt die Strecke, die sie auf dem straff gespannten Gurt mehrfach überwinden wollen. Die Slackline ist zwischen der Aussichtsplattform Steinbruch am östlichen Rand des Abbaugebietes und den Johannissteinen gespannt. Der tief eingeschnittene Steinbruch mit seinen Felsrändern wird noch zum Abbau genutzt. Er ist zugleich als Kultur- und Landschaftspark angelegt und ein beliebtes Ausflugsziel. Der Piesberg ist 188 Meter hoch.

