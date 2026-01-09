Sky: Werder Bremen will Stuttgart-Stürmer holen

Bremen (dpa) –

Werder Bremen steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des dringend gesuchten neuen Stürmers. Wie zuerst Sky und danach auch Bremer Medien berichteten, soll der Serbe Jovan Milosevic vom Bundesliga-Rivalen VfB Stuttgart ausgeliehen werden.

Der 20-jährige Angreifer kam 2023 von Vojvodina Novi Sad nach Stuttgart und spielte zuletzt auf Leihbasis für den FC St. Gallen und für Partizan Belgrad. In Serbien überzeugte er in der ersten Saisonhälfte mit 12 Toren in 17 Spielen. Im November gab Milosevic sein Nationalmannschafts-Debüt. In Bremen soll er noch an diesem Wochenende seinen Medizincheck absolvieren.

Werder hatte im August am letzten Tag der Transferfrist den Nigerianer Victor Boniface von Bayer Leverkusen verpflichtet. Doch die hohen Erwartungen an diesen Wechsel erfüllten sich bislang nicht. Wegen einer möglichen Knieoperation droht Boniface für mehrere Monate auszufallen, eine vorzeitige Trennung ist aktuell sehr wahrscheinlich.