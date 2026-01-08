Skrzybski verlängert Vertrag bei Holstein Kiel bis 2027

Kiel (dpa/lno) –

Kapitän Steven Skrzybski bleibt über das Saisonende hinaus beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Der 33 Jahre alte Offensivspieler verlängerte seinen Vertrag mit dem Club bis mindestens Sommer 2027, wie Holstein Kiel mitteilte. Skrzybski kam 2021 vom FC Schalke 04 an die Förde. 2024 stieg er mit den Kielern in die Bundesliga auf. Nach dem Abstieg ein Jahr später blieb der gebürtige Berliner und wurde Kapitän. Insgesamt spielte Skrzybski bislang 126 Spiele für Holstein Kiel und erzielte 36 Tore.

«Er wird auch in Zukunft einer der Spieler sein, um den wir eine spannende, entwicklungs- und leistungsfähige Mannschaft aufbauen möchten», meinte Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe.