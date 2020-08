Skatende Pastoren bringen frischen Wind in Kirchengemeinde

Maximilian Bode (l) und Christopher Schlicht skaten gerade durch die Kirche. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremerhaven (dpa) – Die evangelische Kirche verzeichnet seit Jahren mehr Austritte als Eintritte – und die verbliebenen Mitglieder gehen meist nicht in den Gottesdienst. In Bremerhaven wollen zwei neue Pastoren zumindest in ihrem Stadtteil diesen Trend stoppen. Skateboardfahrend, mit lila Haaren, Tattoos, Basecaps und witzigen Videos brechen Maximilian Bode (29) und Christopher Schlicht (31) gewohnte Kirchenstrukturen auf. Nach ihren Gottesdiensten äußern die Besucher auch schon mal spontane Kircheneintrittswünsche. Und Planungen für Gottesdienste mit Techno- sowie Metalmusik laufen bereits.

