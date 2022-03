«Singen für den Frieden»: 2000 Teilnehmer auf Rathausmarkt

Hamburg (dpa/lno) –

Eine Woche nach Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine haben sich Hamburgerinnen und Hamburger am Donnerstagabend auf dem Rathausmarkt zu einem «Singen für den Frieden» versammelt. Nach Schätzung eines dpa-Reporter nahmen rund 2000 Menschen an der vom Landesmusikrat organisierten Demonstration teil, darunter auch Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne). Als erstes Lied erklang ein Klassiker der Friedensbewegung: «We Shall Overcome».

«Der Landesmusikrat ist bestürzt über den russischen Angriff auf die Ukraine. Wir fordern ein sofortiges Ende aller Kriegshandlungen. Gemeinsam mit der ganzen Musikszene, mit Profis und Amateuren und allen, die sich anschließen, wollen wir unsere Stimmen für den Frieden erheben», hieß es im Aufruf zu der Demonstration. «Wir rufen alle Menschen in Hamburg auf, mit uns gemeinsam für den Frieden zu singen, zu musizieren und sich so mit dem ukrainischen Volk solidarisch zu zeigen.» Liedtexte und Noten, darunter auch John Lennons «Imagine», hatte der Landesmusikrat zuvor online zur Verfügung gestellt.