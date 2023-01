Sind die Störche schon zurück? Erster Storch gesichtet

Hamburg (dpa/lno) –

Vor wenigen Tagen ist im Hamburger Südosten ein Storch gelandet, der der erste Rückkehrer dieses Jahres sein könnte. Das männliche Tier sei vor etwa zwei Wochen in Hamburg-Kirchwerder gesehen worden, sagte Hamburgs Storchenvater Jürgen Pelch der Deutschen Presse-Agentur. «Das ist ja sehr früh dieses Jahr. 2022 war es Anfang Febuar. Und da kamen gleich zwei oder drei», so der 76 Jahre alte Experte des Hamburger Naturschutzbundes Nabu. Ob es sich bei dem Storch tatsächlich um einen Rückkehrer aus dem Süden handelt, ist jedoch unklar. Es könne auch sein, dass der Storch die Region gar nicht verlassen hatte. «Es könnte auch ein Storch sein, der hier überwintert hat. Da dieser Storch nicht beringt und nicht besendert ist, wissen wir auch nicht, wo er herkommt.»

Im vergangenen Jahr habe in eben diesem Nest in Hamburg-Kirchwerder bereits ein Paar gebrütet. Deshalb ist es zumindest wahrscheinlich, dass er nun der männliche Storch dieses Nest ist, wie Pelch weiter sagte.

Noch sind viele Störche in Spanien oder Afrika. Einige von ihnen seien auch schon auf dem Rückweg. «Aber ganz gemütlich. Sie fliegen am Tag etwa 300 bis 400 Kilometer.» Sieben Störche aus Hamburg tragen einen Sender. So kann jeder im Internet verfolgen, wo sich die Tiere gerade aufhalten.

2022 waren in Hamburg 40 der 50 Storchennester besetzt. «30 der Paare haben erfolgreich gebrütet. Ich hoffe, dass es dieses Jahr noch besser wird», sagte Pelch.