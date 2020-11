Simon Terodde: Der HSV hat Potenzial für die Bundesliga

Hamburgs Simon Terodde geht vor der Partie über den Rasen. Foto: Frank Molter/dpa/Archiv

Hamburg (dpa/lno) – Simon Terodde glaubt an eine erfolgreiche Zukunft des HSV: «Wir haben eine sehr interessante und entwicklungsfähige Mannschaft, die das Potenzial hat, in der Bundesliga zu spielen und sich dort auch weiterentwickeln kann», sagte der Mittelstürmer des Hamburger Fußball-Zweitligisten im Sport1-Podcast «Lieber Fußball». Allerdings weiß der 32-Jährige, der mit acht Treffern an der Spitze der Torjägerliste in der 2. Liga steht, auch, wie wichtig der Erfolg für den Spitzenreiter ist: «In Hamburg kannst du keinem verklickern, Achter oder Neunter zu werden.»

Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune profitiere von der momentanen Ruhe in der Stadt: «Wir können uns echt auf den Fußball konzentrieren, das macht etwas aus. Die ganze Mannschaft hat Bock auf den Verein und auf die 2. Liga, sie nimmt das an und hat Lust, sich da zu präsentieren und Erfolg zu haben.»

