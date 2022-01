Simon Rosenkranz wird neuer Hafenkapitän in Hamburg

Containerschiffe werden am Container Terminal Burchardkai im Hamburger Hafen abgefertigt. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der Leiter der Grundsatzangelegenheiten bei der Hafenbehörde Hamburg Port Authority (HPA), Simon Rosenkranz, wird neuer Hafenkapitän. Er folgt auf Jörg Pollmann, der Ende Mai in den Ruhestand geht, wie die HPA am Dienstag mitteilte. Rosenkranz, bereits jetzt Pollmanns ständiger Vertreter, hat den Angaben zufolge in Bremen ein Nautikstudium absolviert, hat einen Master in Wirtschaftsrecht und verfügt über ein Kapitänspatent.

Nach seiner aktiven Seefahrtzeit sei der 43-Jährige unter anderem bei einer Lloyds Agentur Havariekommissar gewesen, habe bei Hapag-Lloyd als Senior Risk Manager gearbeitet und sei vor seinem Wechsel zur HPA zwei Jahre in London als neutisch-technischer Berater tätig gewesen. Rosenkranz stammt den Angaben zufolge von der Südlichen Weinstraße in der Pfalz, ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Der Hafenkapitän hat eine zentrale Rolle im Betrieb eines jeden Hafens, ist zuständig für die Sicherheit und den flüssigen Schiffsverkehr. Jörg Pollmann bekleidet den Posten als Leiter des Oberhafenamts der HPA seit 1994. Vor seinem Wechsel zur HPA war er zwölf Jahre auf Stückgut- und Containerschiffen weltweit unterwegs.

«Wir freuen uns, mit Simon Rosenkranz einen passenden Nachfolger für die verantwortungsvolle Position des Hafenkapitäns gefunden zu haben und wünschen ihm für seine künftigen Aufgaben weiterhin viel Erfolg», sagte HPA-Chef Jens Meier.

© dpa-infocom, dpa:220104-99-585998/3

HPA