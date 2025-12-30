Silvesterfeuerwerk in Linienbus gezündet – eine Verletzte

Lübeck (dpa/lno) –

Drei Männer sollen in einem Lübecker Linienbus Silvesterfeuerwerk gezündet haben. Eine 23 Jahre alte Frau erlitt am Montagabend durch die Rauchentwicklung leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Die Männer sollen laut Polizei im hinteren Bereich des Busses eine Silvester-Batterie gezündet haben. Beim Halt des Busses flüchteten die mutmaßlichen Täter. Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Im Bus kam es demnach zu keinen Schäden.