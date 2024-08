Sieglos im Doppel-Test: Bremen noch nicht in Form

Werder Bremen und Trainer Ole Werner blieben in zwei Tests gegen Rennes sieglos. Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Rennes (dpa/lni) –

Werder Bremen hat in einem Doppel-Test knapp eine Woche vor dem Pflichtspielstart nicht überzeugen können. Beim französischen Club Stade Rennes verlor das Team von Trainer Ole Werner mit 0:1 (0:0). Am 19. August gastieren die Bremer in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus.

Im ersten Aufeinandertreffen am Nachmittag trennten sich die Hanseaten mit der Zweitbesetzung vom Erstligisten aus der Bretagne 1:1 (1:1). Der Argentinier Julian Malatini traf nach 13 Minuten per Kopf für Werder.