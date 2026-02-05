Siegesserie der Towers-Basketballer ist gerissen

Hamburg (dpa/lno) –

Den Veolia Towers Hamburg ist die Generalprobe vor der wichtigen Begegnung im Abstiegskampf in der Basketball-Bundesliga gegen die Löwen Braunschweig misslungen. Drei Tage vor dem Duell gegen das Liga-Schlusslicht verlor die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky ihr vorletztes Gruppenspiel im Eurocup gegen das favorisierte Team von Cedevita Olimpija Ljubljana mit 74:88 (32:50) und kassierte damit nach zuvor wettbewerbsübergreifend fünf Siegen wieder eine Niederlage.

Obwohl vor der Partie bereits feststand, dass die Hamburger die Hauptrunde als Schlusslicht der A-Gruppe beenden werden, agierte der Gastgeber von Beginn an fokussiert. Nach gutem Start taten sich die Towers gegen eine der besten Defensiv-Mannschaften im Eurocup jedoch erwartungsgemäß schwer. Zwar kämpften sich die Hausherren vor 1.105 Zuschauern in der Inselpark Arena nach dem zwischenzeitlichen 25:39 noch einmal auf sieben Punkte heran, danach aber zogen die Gäste bis zur Pause dank einer 11:0-Serie wieder davon.

Den Towers war mit Wiederbeginn anzumerken, dass sie ein Debakel nach Möglichkeiten verhindern wollten. Tatsächlich ging das dritte Viertel mit 19:18 knapp an das Barloschky-Team. Den Schlussabschnitt dominierten dann lange Zeit wieder die Slowenen. In den letzten zwei Minuten gelang Hamburg jedoch eine nennenswerte Ergebniskorrektur.