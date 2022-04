Siege für Kiel und Flensburg: Hamburgs Handballer verlieren

Hamburg (dpa/lno) –

Die Handballer des THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt haben wichtige Siege im Kampf um den zweiten Tabellenplatz in der Bundesliga errungen. Die Kieler setzten sich am Sonntag beim TSV GWD Minden mit 30:27 (13:14) durch, die Flensburger beherrschten das Tabellenschlusslicht TuS N-Nübbecke klar beim 30:19 (14:9)-Heimsieg. Nichts zu holen gab es dagegen für den HSV Hamburg, der dem HBW Balingen-Weilstetten in eigener Halle 29:34 (13:19) unterlag.

Der THW und die SG profitierten auch von dem kleinen Ausrutscher der Füchse Berlin, die nicht über ein 32:32 (13:15) gegen die TSV Hannover-Burgdorf hinaus kamen. Gerade die Kieler taten sich aber gegen die abstiegsbedrohten Mindener sehr schwer. Gut sechs Minuten vor dem Abpfiff glich der Ex-THWler Christian Zeitz zum 25:25 aus. Mit einem energischen Endspurt und der jeweils sechs Treffer von Domagoj Duvnjak und Harald Reinkind gab es doch noch den Auswärtssieg der «Zebras».

Die Flensburger machten dagegen von Beginn an klar, dass es gegen den TuS N-Lübbecke nichts anderes als einen Heimsieg geben wird. Kontinuierlich baute die Mannschaft von Trainer Maik Machulla den Vorsprung immer weiter aus.

Drei Tage nach dem umjubelten Auswärtssieg bei den Rhein-Neckar Löwen kassierte der HSV Hamburg die zweite Heimpleite nacheinander. Die Balinger dürfen dagegen nach dem Sieg in der Hansestadt wieder von Liga-Verbleib träumen. Bitter für die Gastgeber: Schon in der zweiten Minute schied Spielmacher Leif Tissier mit einer Blessur der linken Schulter aus. Die erste Diagnose deutete auf eine Bänderverletzung bei dem 22-Jährigen hin.