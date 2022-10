Sieg und Niederlage für HTHC Hamburg bei Hauke-Comeback

Hamburg (dpa/lno) –

Das kurze Comeback von Tobias Hauke bei den Hockey-Herren des Harvestehuder THC war nur teilweise von Erfolg gekrönt. Nachdem die Hamburger mit dem zweimaligen Olympiasieger am Samstag noch mit 4:1 (0:1) gegen Uhlenhorst Mülheim gewonnen hatten, folgte am Sonntag ein 2:4 (0:1) gegen Aufsteiger Crefelder HTC. Hauke hatte vor dieser Saison seine Karriere auf dem Feld für beendet erklärt, wollte bei Notfällen aber einspringen. Dies war nun am Wochenende der Fall gewesen, weil der HTHC auf einige Nachwuchsspieler verzichten musste.

Ebenfalls Mühe hatten die UHC-Herren mit den Gästen aus Krefeld. Das Team von Trainer Benedikt Schmidt-Busse lag bis knapp 19 Minuten vor dem Ende noch 0:3 hinten, siegte dann aber noch mit 4:3. Der Hamburger Polo Club musste sich beim Spitzenreiter der B-Gruppe, dem Mannheimer HC, mit 3:4 (2:2) geschlagen geben. Hugo von Montgelas erzielte knapp drei Minuten vor Ende den Siegtreffer für den Gastgeber. Tags zuvor hatte Polo allerdings mit 4:1 (2:0) beim TSV Mannheim triumphiert.

Bei den Damen gab es für den Club an der Alster einen Dämpfer. Die Mannschaft von Trainer Stan Huijsmans unterlag bei dessen Ex-Club Berliner HC mit 2:5 (0:3). Der UHC musste sich dem deutschen Meister Düsseldorfer HC mit 0:2 (0:1) geschlagen geben.