Sieg und Niederlage für Hannover 96 bei Testspiel-Doppelpack

Belek (dpa/lni) –

Hannover 96 hat das Trainingslager in der Türkei mit einem Sieg und einer Niederlage abgeschlossen. Beim Testspiel-Doppelpack in Belek am Samstag verlor der Fußball-Zweitligist zunächst gegen Debreceni VSC aus Ungarn mit 1:2 (1:0). Nachdem Louis Schaub die Niedersachsen vor der Pause in Führung gebracht hatte, drehten die Ungarn das Spiel nach dem Seitenwechsel.

Im zweiten Test des Tages feierte das Team von Trainer Stefan Leitl ein 2:1 (1:1) gegen den bulgarischen Europa-Conference-League-Teilnehmer Ludogorez Rasgrad. Nicolo Tresoldi und Derrick Köhn erzielten die Treffer für die 96er, die am Sonntag in die Heimat zurückkehren. Rund zwei Wochen später trifft Hannover dann zum Rückrunden-Auftakt auf den 1. FC Kaiserslautern.