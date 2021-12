Sieg und Niederlage der Nord-Handballer im Ungarn-Doppelpack

Flensburgs Trainer Maik Machulla (M) gestikuliert an der Seitenlinie. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Flensburg/Kiel (dpa/lno) – Freude in Flensburg, Enttäuschung in Kiel: Nach dem Ungarn-Doppelpack am letzten Vorrundenspieltag des Jahres in der Handball-Champions-League war die Gefühlswelt bei den beiden Nordclubs am Donnerstag höchst unterschiedlich. Während die SG Flensburg-Handewitt nach dem 30:27-Heimsieg über Telekom Veszprem der Playoff-Runde immer näher kommt, hat der THW Kiel nach dem 26:30 bei Pick Szeged die direkte Qualifikation für das Viertelfinale etwas aus den Augen verloren.

«Das war ein sehr wichtiger Sieg gegen eine große Mannschaft», sagte SG-Coach Maik Machulla, dessen Mannschaft sich nach zehn von 14 Vorrundenpartien mit 9:11 Punkten auf Rang fünf in der Gruppe B verbessert hat. Eine Weltklasseleistung vor den 1703 Zuschauern in der Flensburger Arena zeigte Torhüter Benjamin Buric. Der Bosnier kam auf 17 abgewehrte Bälle.

Die Kieler schafften es bei der Eröffnung der neuen Arena in Szeged nicht, die Stimmung der 8300 Fans zu trüben. «Wenn du solch ein Spiel gegen solch einen Gegner gewinnen willst, musst du bereit sein und auf dem höchsten Level spielen», sagte THW-Coach Filip Jicha: «Das haben wir heute nicht geschafft.» Mit 13:7 Zählern rutschten die «Zebras» auf Rang vier in der Gruppe A ab.

Am Sonntag steht für beide Teams wieder die Bundesliga im Fokus. Der THW empfängt die Rhein-Neckar Löwen (14.00 Uhr/Sky), die SG hat den SC DHfK Leipzig zu Gast (16.00 Uhr/Sky). In der Champions League geht es für die beiden Nordclubs dann nach der Europameisterschaftspause erst Mitte Februar weiter.

