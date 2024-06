Sieg, Remis und Niederlage für die Handball-Nordclubs

Hamburg (dpa) –

Die Nordclubs in der Handball-Bundesliga haben am letzten Spieltag der Saison sämtliche Gefühlslagen des Sports durchlebt. Die SG Flensburg-Handewitt siegte 40:30 (16:14) beim Bergischen HC, der THW Kiel spielte 23:23 (11:16) bei der MT Melsungen und der HSV Hamburg unterlag dem HBW Balingen-Weilstetten 30:37 (13:19).

SG Flensburg-Handewitt

Nach einem schwachen Auftakt drehte die Mannschaft von SG-Trainer Nicolej Krickau noch vor der Pause die Partie und besiegelte das sportliche Schicksal des BHC. Teitur Einarsson war mit neun Treffern der beste Werfer des European-League-Siegers, der die Saison mit 50:18 Punkten auf dem dritten Platz abschließt.

THW Kiel

Beim 6:12 in der 23. Minute sah es nach einem Debakel für den Rekordmeister aus. Aber die Kieler schafften die Wende. Nikola Bilyk brachte den THW zwei Minuten vor dem Ende der Partie 23:22 in Führung, doch die Nordhessen schafften den verdienten Ausgleich. Die «Zebras» beenden die Serie mit 47:21 Zählern als Vierter.

HSV Hamburg

600 Kilometer Luftlinie von der Heimat entfernt setzte es für die Hamburger eine Pleite beim Absteiger in Balingen. HSVH-Trainer Torsten Jansen war früh bedient. «Können wir in der Abwehr bitte mal aktiv spielen und nicht passiv und warten», forderte der 47-Jährige schon in der neunten Minute während einer Auszeit. 30:38 Punkte bedeuten Rang neun im Abschlussklassement.

Am Mittwoch entscheidet die Handball-Bundesliga (HBL) dann endgültig über die Lizenz für den HSV Hamburg. Die Hanseaten müssen eine Sicherheitsleistung in unbekannter Höhe leisten, um die Spielberechtigung für die kommende Saison zu erhalten. Geschieht das nicht, sind die Hamburger Zwangsabsteiger und der Tabellen-17., der Bergische HC, bleibt in der Liga. Ohnehin hat der BHC den Gang vor das Schiedsgericht angekündigt. Ob auch zusätzliche, zivilrechtliche Schritte folgen, will der Club von Montag an prüfen.