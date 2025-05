Sieg in Unterzahl: Hannover vergrößert Ulmer Abstiegssorgen

Ulm (dpa) –

Mit dem zweiten Sieg nacheinander hat Hannover 96 die Abstiegssorgen des SSV Ulm in der 2. Fußball-Bundesliga vergrößert. Begünstigt durch ein Eigentor und einen verschossenen Strafstoß gewannen die Niedersachsen in Unterzahl mit 2:1 (1:0) beim Aufsteiger und dürfen mit drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz weiter von einer Rückkehr in die Bundesliga träumen.

Der Blick der Ulmer geht als Tabellenvorletzter indes nach unten. Drei Zähler liegen sie hinter Relegationsrang 16, zwei Spieltage stehen noch aus.

Latte verhindert Ulmer Führung

Tom Gaal unterlief ein übles Missgeschick. Der SSV-Abwehrspieler schoss sich eine harmlose Hereingabe ans eigene Schienbein und von dort aus sprang der Ball ins Tor (28. Minute). Zuvor hatten die Hausherren vor 17.200 Zuschauern die besseren Möglichkeiten – die beste vergab Philipp Strompf (15.). Der aufgerückte Abwehrspieler scheiterte an der Latte. Besser zielte Semir Telalovic nach Wiederbeginn (51.).

Hannover hatte nach der Freistellung von Coach André Breitenreiter zuletzt mit 1:0 bei Aufstiegsanwärter 1. FC Köln gewonnen. Nun legte das Team dank des Treffers von Josh Knight mit einem schmeichelhaften Erfolg in Ulm nach (67.). Die Gastgeber ließen einige vielversprechende Möglichkeiten aus – unter anderem scheiterte Oliver Batista Meier per Strafstoß an 96-Schlussmann Ron-Robert Zieler (71.). Unmittelbar vor dem Elfmeter hatte Hannovers Boris Tomiak die Rote Karte gesehen.