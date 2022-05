Sieg im Elfmeterschießen: BW Lohne im DFB-Pokal dabei

Hannover (dpa/lni) –

BW Lohne ist in der kommenden Saison im DFB-Pokal dabei. Der Oberligist setzte sich am Samstag im Finale des niedersächsischen Landespokals für Amateure gegen den Heeslinger SC mit 6:5 im Elfmeterschießen durch. Nach 90 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Im niedersächsischen Landespokal für Dritt- und Regionalligisten hatte bereits am Mittwoch Regionalligist BSV Rehden gegen den Drittligisten SV Meppen mit 1:0 gewonnen. Die erste Runde im DFB-Pokal findet vom 29. Juli bis 1. August statt. Die Paarungen werden am 29. Mai in der ARD-Sportschau ausgelost.