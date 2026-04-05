Sieg gegen Frankfurt: Towers weiter im Aufwärtstrend

Hamburg (dpa/lno) –

Nach monatelangem Kampf um den Verbleib in der Basketball-Bundesliga haben die Veolia Towers Hamburg plötzlich die Teilnahme an den Play-Ins im Blick. Das Team von Cheftrainer Benka Barloscky setzte sich vor 3.015 Zuschauern in der Inselpark Arena gegen Mitkonkurrent Skyliners Frankfurt mit 97:75 (42:43) durch.

Nach dem dritten Sieg in Serie liegen die Towers nun in Reichweite zum zehnten Tabellenplatz. Rasta Vechta ist nur noch einen Sieg entfernt und hat ein Spiel mehr absolviert. In den Play-Ins kämpfen vier Teams um zwei Plätze in den Playoffs.

Entscheidender Lauf zu Beginn der zweiten Halbzeit

Hamburg hatte zuletzt bereits gegen Spitzenreiter FC Bayern München und bei den Ewe Baskets Oldenburg gewonnen. Gegen Frankfurt taten sich die Towers anfangs in der Offensive schwer, kamen nach einem zwischenzeitlichen 17:28-Rückstand Mitte des zweiten Viertels nach einem Dreier von Ross Williams aber zum 31:31-Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel gelang den Hamburg ein 14:0-Lauf. Trotz einer kurzen Schwächephase gingen die Hausherren mit einem Polster von 15 Punkten in den Schlussabschnitt. Knapp viereinhalb Minuten vor dem Ende sorgte Zacharie Perrin mit zwei Freiwürfen zum 89:59 bereits für die Entscheidung.