Sieg gegen Europacup-Favorit: Comeback der Towers-Defensive

Hamburg (dpa/lno) – Nach dem 100:82 (41:50)-Erfolg im Europapokal-Gruppenspiel am Mittwoch gegen den als Tabellenführer angereisten Club Lokomotiv Kuban Krasnodar haben die Hamburg Towers vor allem einen Grund für ihren Erfolg ausgemacht: die Rückkehr zur alten Stärke in der Abwehrarbeit. «Wir haben sehr hart gespielt und waren in der Verteidigung wirklich sehr lästig», betonte Ray McCallum im Anschluss an den Triumph über den Mitfavoriten aus Russland. Der US-Profi ergänzte: «Das war die Hamburg Towers Defense.»

Für das Team von Trainer Pedro Calles war es der erste Heimerfolg in dem europäischen Wettbewerb und der zweite im siebten Gruppenspiel. Allerdings fanden die Hamburger Basketballer vor 1178 Zuschauern in der Inselparkhalle erst nach der Pause zu ihrem Rhythmus, nachdem es im ersten Durchgang schon nach wenigen Minuten wegen der 14:4-Führung für die Gäste nach einer klaren Niederlage ausgesehen hatte.

Zwar konnten die Towers den Abstand bis zur Pause noch verringern, doch erst in einem furiosen dritten Viertel (29:10) konnten sie sich dann deutlich vom Gegner abzusetzen. Caleb Homesly war hinterher dementsprechend zufrieden: «Wir reden immer wieder über unsere Verteidigung. Und ich denke, das dritte Viertel hat gezeigt, worüber wir reden und wo wir mit unserer Verteidigung hinwollen.»

