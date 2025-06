Sieg für Wolf und zweimal Silber für die Nationalsegler

Kiel (dpa/lno) –

Bei der 131. Kieler Woche sind die ersten Medaillen auf den Jollenbahnen vergeben. Die Bilanz der Nationalsegler: ein Sieg, zweimal Silber und drei vierte Plätze in sechs olympischen Disziplinen. Nach zwei stürmischen und regenreichen Tagen bekamen es die Finalisten nun mit etwas leichteren, aber stark drehenden Bedingungen zu tun.

Der Kieler iQFOiL-Windsurfer Fabian Wolf gewann. In seinem Heimatrevier holte der in Hamburg aufgewachsene und für den Norddeutschen Regatta Verein startende Boardsportler seinen ersten Kieler-Woche-Titel. Dabei hatten alle vier Finalisten einen Siegpunkt auf dem Konto, bevor das letzte Rennen für die Entscheidung sorgte. «Es war now or never. Ich hätte auch noch vom Podium fallen können und bin sehr froh, dass ich die Nerven bewahrt habe», sagte Wolf.

«Guter Auftakt für Olympia-Kampagne»

Knapp am Sieg vorbei schrammten als Zweite die 49erFX-Seglerinnen Sophie Steinlein/Catherine Bartelheimer (Norddeutscher Regatta Verein) und die 49er-Crew Jacob Meggendorfer/Andreas Spranger (Bayerischer Yacht-Club). Steinlein sagte: «Für uns ist das ein super Erfolg. Hier eine Medaille zu gewinnen, ist ein guter Auftakt für unsere Olympia-Kampagne.»

So sah es auch der Olympia-Elfte Meggendorfer: «Wir stehen erstmals bei einer Kieler Woche auf dem Treppchen. Unsere Medaillenbilanz auf Kurs zu unseren ersten Olympischen Spielen in Marseille war etwas überschaubar. Ein Medaillenziel bei den Spielen ist nur realistisch, wenn man auch vorher Medaillen gewinnt.»

Die Olympia-Sechsten Marla Bergmann/Hanna Wille (Mühlenberger Segel-Club), Ilca-7-Steuermann Philipp Buhl (Sonthofen) und Windsurferin Sophia Meyer (Verein Seglerhaus am Wannsee) verpassten das Podium als Vierte knapp.

Fortgesetzt werden die Rennen mit den beiden olympischen Klassen 470er-Mixed und Nacra 17, den internationalen Bootsklassen und der Internationalen Meisterschaft im Seesegeln noch bis zum 29. Juni.