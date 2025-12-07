Siebter Saisonsieg: HSV Hamburg besiegt Eisenach

Hamburg (dpa/lno) –

Der HSV Hamburg hat den siebten Saisonsieg in der Handball-Bundesliga gefeiert. Gegen den ThSV Eisenach feierten die Hanseaten vor 3.166 Zuschauern einen 33:29 (14:11)-Heimerfolg. Moritz Sauter war mit sieben Toren bester Werfer des HSVH. Für die Eisenacher, die als einziges Team der Liga weiterhin ohne Auswärtspunkt sind, war Oskar Joelsson ebenfalls siebenmal erfolgreich.

Die Gastgeber fanden gut in die Partie, gingen in der 10. Minute durch den Treffer von Moritz Sauter mit 5:1 in Führung. Danach aber kam zunehmend Hektik auf, da sich beiden Mannschaften einige Fehlwürfe und technische Unzulänglichkeiten leisteten. Dazu versuchten die Thüringer, mit langen Angriffen das Tempo aus dem Spiel zu nehmen.

El-Tayar mit wichtigen Paraden im Tor der Hamburger

In der zweiten Halbzeit brachte Hamburgs Trainer Torsten Jansen dann Mohamed El-Tayar für Robin Haug ins Tor. Und der Ägypter zeichnete sich aus. Erst parierte er einen Tempogegenstoß von Vincent Büchner, später einen freien Wurf von Rechtsaußen Moritz Ende.

So nahm der HSVH wieder den Schwung aus dem Spiel der Eisenacher, die zwischenzeitlich zum 16:16 (37.) ausgeglichen hatten. Mit seinen Treffern zum 25:22 und 26:22 innerhalb von nur einer Minute brachte Frederik Bo Andersen die Gastgeber dann wieder deutlich in Führung (51.). Dieser Vorsprung reichte dann zum Heimsieg.