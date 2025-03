Siebenjährige bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Alfhausen (dpa/lni) –

Ein sieben Jahre altes Mädchen ist bei einem Unfall in Alfhausen (Landkreis Osnabrück) lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind wollte kurz nach 17 Uhr am südlichen Ortsrand mit dem Fahrrad die Bundesstraße überqueren und wurde dabei von einem Auto erfasst, wie die Polizei in Bersenbrück mitteilte. Die Siebenjährige wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus nach Osnabrück.

Der 19-jährige Fahrer des Unfallautos wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Zur Unfallursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Bundesstraße 68 wurde an der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt.