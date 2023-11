Siebener-Europameisterschaft auch 2024 in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Die Europameisterschaft im Siebener-Rugby findet auch 2024 in Hamburg statt. Wie der Verband Rugby Deutschland am Mittwoch mitteilte, wird das Finalturnier in der olympischen Variante dieser Sportart vom 28. bis 30. Juni in der Hansestadt ausgetragen. «Nach dieser sportlich wie auch von der Stimmung her hervorragenden ersten Auflage 2023 ist es uns eine Freude, mit diesem EM-Turnier erneut in Hamburg aufzuschlagen», sagte Florian Hartmann, Vorstand Struktur und Entwicklung bei Rugby Deutschland.

Wie im vergangenen Jahr wird die EM nach einer Gesamtwertung aus zwei Turnieren entschieden. Das erste Turnier wird erneut in Portugal gespielt. Den Titel 2023 hatten sich die Männer aus Irland und die Frauen aus Frankreich gesichert.

Schon am 18. und 19. Mai spielt die deutsche Siebener-Nationalmannschaft der Männer in München in einem Challenger-Turnier gegen starke Konkurrenz um die mögliche Teilnahme an der World Series.