Sieben Verletzte nach angeblichem Gasaustritt

Großenkneten (dpa/lni) –

Nach einem vermeintlichen Gasleck in Großenkneten im Landkreis Oldenburg sind sieben Menschen ins Krankenhaus gekommen. Am Montagabend hätten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Ahlhorn einen gasähnlichen Geruch bemerkt, der Übelkeit und Kopfschmerzen auslöste, teilte die Polizei am Dienstag mit. Alle Bewohner verließen das Haus, das Areal wurde weiträumig abgesperrt. Die Feuerwehr konnte aber keinen Gasaustritt feststellen – und damit auch die Ursache für die Beschwerden nicht.

Das Gebäude wurde nach über einer Stunde freigegeben, die Absperrung aufgehoben. Von den neun Bewohnern kamen sieben zur Abklärung ins Krankenhaus.