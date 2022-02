Sieben-Tages-Inzidenz in Niedersachsen sinkt langsam weiter

Hannover (dpa/lni) – Die Ansteckungsrate mit dem Coronavirus geht in Niedersachsen langsam weiter zurück. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Donnerstag bei 1130,0 nach 1134,9 am Vortag. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner steckten sich binnen einer Woche neu mit dem Virus an, wie das Land auf seiner Internetseite zum Infektionsgeschehen mitteilte.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz betrug 11,0 nach 11,2 am Mittwoch. Der Wert steht für die Zahl der infizierten Patienten pro 100.000 Einwohner, die binnen einer Woche neu in Krankenhäusern aufgenommen wurden. Unter ihnen können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die wegen einer ganz anderen Erkrankung in die Klinik kommen. Die Auslastung der Intensivstationen mit Covid-19-Patienten blieb bei 5,5 Prozent der Betten.

Insgesamt wurden am Donnerstag laut Robert Koch-Institut (RKI) landesweit 9710 neue Infektionen gemeldet. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle stieg um 22 auf 7300. Die höchste Inzidenz hatte der Landkreis Celle mit 1900,9, gefolgt von der Grafschaft Bentheim mit 1642,6. Den landesweit niedrigsten Wert verzeichnete der Landkreis Wittmund mit 418,2.

Im Bundesland Bremen sank die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit dem 8. Januar wieder unter die Marke von 1000 und erreichte am Donnerstag 964,8. Es wurden 1166 bestätigte Neuinfektionen und 2 weitere Todesfälle registriert.

