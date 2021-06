Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter bei 3,3

Ein medizinischer Mitarbeiter hält einen Tupfer für einen Abstrich für einen Corona-Test in der Hand. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Die Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein bleiben auf einem niedrigen Niveau. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt weiter bei 3,3, wie aus Daten der Landesmeldestelle in Kiel von Sonntag (Stand: 27.6., 19.50 Uhr) hervorgeht. Es wurden vier neue Fälle gemeldet. Das sind zwölf weniger als am Vortag und vier mehr als am Sonntag vor einer Woche. Damals hatte die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen, bei 4,5 gelegen.

29 Menschen werden den Angaben zufolge wegen Covid-19 in einem Krankenhaus behandelt, alle auf Intensivstationen. Die Regionen mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz im Land sind die Kreise Pinneberg (8,5) und Stormarn (7,4).

