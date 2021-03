Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 45,8

Medizinischer Mundschutz liegt auf einem Tisch. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Die Corona-Infektionszahlen in Schleswig-Holstein sind am Samstag wieder leicht gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte 45,8 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht (Datenstand: 6.3., 20.54 Uhr). Am Vortag lag der Wert bei 44,4 und am Samstag vergangener Woche bei 50,6.

Am Samstag wurden 238 Neuinfektionen gemeldet, mehr als am Freitag (191) und auch am Samstag vor einer Woche (209). Am Freitag wurden vier weitere Todesfälle und damit insgesamt 1325 Corona-Tote gezählt. In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern wurden mit Stand Samstag 229 Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 70 Menschen, davon 47 mit Beatmung. Schätzungsweise sind inzwischen 39 300 Menschen genesen.

