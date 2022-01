Sieben neue Lotto-Millionäre 2021 in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) – Sieben Millionengewinne hat Lotto Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr ausgezahlt. Den höchsten Gewinn erzielte ein Spieler aus Kiel mit 2,27 Millionen Euro bei der Umweltlotterie Bingo!, wie aus der am Freitag veröffentlichten Jahresbilanz des Unternehmens hervorgeht. Insgesamt seien 123 Millionen Euro an Gewinnen ausgezahlt worden. 39 Gewinne lagen bei mindestens 100.000 Euro. 2020 betrug die Gewinnsumme 154 Millionen Euro. In dem Jahr gab es acht neue Lotto-Millionäre.

Seinen Umsatz steigerte Lotto Schleswig-Holstein 2021 um vier Prozent auf rund 320 Millionen Euro. Es wurden 34,9 Millionen Spielaufträge abgegeben. 53 Millionen Euro führte das Unternehmen an Lotteriesteuern ab und 70 Millionen Euro als Zweckabgaben. «Mit Hilfe dieser Mittel wurden in Schleswig-Holstein nicht nur soziale und kulturelle Institutionen unterstützt, sondern auch wichtige weitere Projekte des öffentlichen Interesses», erklärte Geschäftsführerin Karin Seidel. Mittel flossen unter anderem an den Denkmalschutz und die Wohlfahrtspflege. Der Sport in Schleswig-Holstein wurde aus den Zweckabgaben mit acht Millionen Euro gefördert.

